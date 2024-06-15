Курортные зоны Севастополя остались без света

Развожаев: десятки домов в Севастополе остались без света из-за мощного ливня

В Севастополе из-за мощного ливня с грозой десятки домов остались без света. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 15 июня.

Он уточнил, что без электроэнергии оказались курортные пригородные зоны Севастополя, а также исторический центр города.

Так, в настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества остаются дома по улицам Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большой Морской, Нахимова, Гоголя, Ялтинской, Академика Крылова, а также Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч.

По данным губернатора, в настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, в которых заняты девять бригад «Севастопольэнерго». Предварительно, они закончатся к 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Также спецтехника очищает проезжую часть от грунта и щебня. При этом, как отметил Развожаев, на пляжах критических повреждений нет.

Ранее сообщалось, что из-за ливня без света остались жители Рязани, в некоторых домах электричество отсутствовало более 15 часов. Из-за неработающих светофоров на дорогах города образовались серьезные пробки.