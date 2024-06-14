Жители российского города остались без света после ливня

Жители Рязани остались без света на 15 часов после ливня

Жители Рязани остались без света после прошедшего накануне ливня. Электричество в некоторых частях российского города отсутствует уже 15 часов, сообщает газета «МК в Рязани».

Так, света нет на улице Птицеводов и в центре города. На пересечении улиц Ленина и Введенской не работают светофоры, из-за чего на дорогах появились значительные автомобильные пробки.

В четверг, 13 июня, из-за мощных осадков электричество было отключено более чем на 40 рязанских улицах. Представители МУП «РГРЭС» заявили, что его восстановят не позднее чем через пять часов.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков объяснил приход мощных дождей и гроз в ряд российских регионов. По его словам, в непогоде виноват резкий температурный контраст.