Ливни с грозами в российских регионах объяснили

Синоптик Цыганков: ливни и грозы обрушились на Россию из-за контраста температур

Ливни и грозы обрушились на российские регионы из-за контраста температур. Так непогоду объяснил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает RT.

Синоптик отметил, что контрасты температуры очень значительные. В Сирии и Турции стоит жаркая погода до 36 градусов тепла, а на юге Кавказа — всего 20 градусов тепла. Таким образом температурный разрыв составил около 15 градусов.

«И вот закручивает атмосферный фронт, типа циклончика такого, плюс гористая местность, вот оно крутит пока», — пояснил Цыганков.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 14 июня, дожди покинули московский регион. Небо в столице и области начало проясняться, а осадки ожидаются только в северной части региона.