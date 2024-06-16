В Приморье ребенок-иностранец опрокинул на себя мангал и погиб

Во Владивостоке 7-летний ребенок опрокинул на себя металлический мангал и погиб

Во Владивостоке погиб семилетний ребенок-иностранец, опрокинув на себя металлический мангал. Об этом сообщила прокуратура по Приморскому краю в Telegram.

Трагедия произошла 15 июня на улице Союзной. По предварительной информации, семья — иностранные граждане, арендовавшие дом для проживания. «Мальчик, 2017 года рождения, со слов родителей опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Ленобласти пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги. Ребенка поместили в ожоговое отделение, у него диагностировали двухпроцентный ожог лица и кистей.