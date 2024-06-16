Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 16 июня 2024Россия

В Приморье ребенок-иностранец опрокинул на себя мангал и погиб

Во Владивостоке 7-летний ребенок опрокинул на себя металлический мангал и погиб

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Во Владивостоке погиб семилетний ребенок-иностранец, опрокинув на себя металлический мангал. Об этом сообщила прокуратура по Приморскому краю в Telegram.

Трагедия произошла 15 июня на улице Союзной. По предварительной информации, семья — иностранные граждане, арендовавшие дом для проживания. «Мальчик, 2017 года рождения, со слов родителей опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Ленобласти пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги. Ребенка поместили в ожоговое отделение, у него диагностировали двухпроцентный ожог лица и кистей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выкрикнувшим бандеровский лозунг на саммите в Швейцарии оказался премьер Канады. Трюдо уже уличали в поддержке нацизма

      Швеция и Иран обменялись заключенными

      В Приморье ребенок-иностранец опрокинул на себя мангал и погиб

      В Киеве пожаловались на взлетевшие в пять раз цены на оружие

      Предсказано расширение числа не признающих легитимность Зеленского стран

      В Британии заявили о влиянии коррупции на Украине на военные усилия Киева

      Президент Финляндии попросил Китай повлиять на Путина

      Раскрыт автор бандеровского выкрика на мирном саммите в Швейцарии

      На Украине раскрыли причину отказа от мирных переговоров после предложения Путина

      На саммите по Украине три страны высказались против отсутствия России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше