Россиянин описал район хрущевок в Афганистане фразой «по карману только обеспеченным»

Российский тревел-блогер Алексей Мараховец побывал в Афганистане и рассказал о жизни в местных хрущевках, построенных советскими специалистами. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «Поехали с Лешей!» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что такие кварталы хрущевок называются Макрорейян. Их возводили в начале 1970-х для советских специалистов, работавших в Афганистане. После их отъезда из страны жилье быстро заняли семьи афганских военных.

«Жизнь в Макрорейяне недешева. Коммунальные платежи составляют несколько сотен долларов в месяц. А потому по карману жить тут только очень обеспеченным семьям», — такими фразами описал Мараховец район хрущевок в Афганистане.

Блогер отметил, что кварталы пятиэтажек считаются престижным по афганским меркам районом. «Несколько комнат, коридор, отдельные помещения для кухни и ванной, канализация, отопление, мусоропровод, двор и благоустроенная придомовая территория — все это выгодно отличает Макрорейян от других жилых районов кабульцев, состоящих из глинобитных хибар, прилепленных на склоне горы, где даже и воды нет», — добавил россиянин.

По его словам, район хрущевок огорожен от города высоким забором, а на его территории встречаются будки с охраной. «Когда входишь сюда, возникает странное чувство отрыва от реальности: вот только что ты ходил по грязным улочкам-базарам азиатского города, а сейчас стоишь у подъезда дома, в котором прожил большую часть жизни», — удивился путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, как женщины Афганистана живут при режиме талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация). Он написал, что при виде камеры они будут отворачиваться, убегать, злиться и махать руками.

