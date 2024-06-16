Советник Байдена прокомментировал мирную инициативу Путина по Украине

Салливан: инициатива Путина по миру на Украине противоречит здравому смыслу

Помощник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе мирного саммита по Украине в Швейцарии заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным инициатива по установлению мира на Украине «противоречит элементарному здравому смыслу» из-за якобы нарушения Устава ООН. Об этом со ссылкой на трансляцию мероприятия сообщает агентство Reuters.

«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — заявил советник Джо Байдена, обосновав свою позицию тем, что в рамках инициативы Путина Украина якобы должна покинуть часть собственной суверенной территории.

14 июня Путин озвучил два условия, при которых Российская армия прекратит огонь. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.