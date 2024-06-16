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15:57, 16 июня 2024Мир

Советник Байдена прокомментировал мирную инициативу Путина по Украине

Салливан: инициатива Путина по миру на Украине противоречит здравому смыслу
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Alessandro della Valle / Reuters

Помощник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе мирного саммита по Украине в Швейцарии заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным инициатива по установлению мира на Украине «противоречит элементарному здравому смыслу» из-за якобы нарушения Устава ООН. Об этом со ссылкой на трансляцию мероприятия сообщает агентство Reuters.

«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — заявил советник Джо Байдена, обосновав свою позицию тем, что в рамках инициативы Путина Украина якобы должна покинуть часть собственной суверенной территории.

14 июня Путин озвучил два условия, при которых Российская армия прекратит огонь. Он заявил, что Украина должна вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Киеву нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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