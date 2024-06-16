В России прокомментировали призыв по Азовскому морю на саммите по Украине

Депутат Белик назвал ахинеей призыв по Азовскому морю на саммите по Украине

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал призыв участников «саммита мира» по украинскому конфликту о свободном передвижении по Азовскому и Черному морям. Об этом сообщает РИА Новости.

Белик назвал это предложение ахинеей. «Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет», — заявил он. Депутат назвал требования Владимира Зеленского несоизмеримыми с его политическими и другими возможностями.

По его словам, западные страны подписали итоговый документ с подобными «бредовыми призывами», поскольку являются заложниками Соединенных Штатов.

Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран из 91.