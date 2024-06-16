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22:29, 16 июня 2024Россия

В России прокомментировали призыв по Азовскому морю на саммите по Украине

Депутат Белик назвал ахинеей призыв по Азовскому морю на саммите по Украине
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал призыв участников «саммита мира» по украинскому конфликту о свободном передвижении по Азовскому и Черному морям. Об этом сообщает РИА Новости.

Белик назвал это предложение ахинеей. «Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет», — заявил он. Депутат назвал требования Владимира Зеленского несоизмеримыми с его политическими и другими возможностями.

По его словам, западные страны подписали итоговый документ с подобными «бредовыми призывами», поскольку являются заложниками Соединенных Штатов.

Конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран из 91.

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      Марина Совина
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