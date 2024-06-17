51-летняя Хайди Клум снялась без штанов и показала видео фанатам

51-летняя супермодель Хайди Клум снялась без штанов и показала видео фанатам

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась без штанов и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 51-летняя манекенщица предстала на фоне окна, повернувшись спиной к камере. Так, она продемонстрировала подтянутую фигуру в облегающей кофте бордового цвета и кружевных трусах бренда Intimissimi.

При этом знаменитость сделала себе макияж в стиле smoky eyes и распустила волосы. В качестве украшений она выбрала массивные золотые серьги.

Ранее стало известно, что Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь дня рождения. Тогда она запечатлела себя на камеру в кепке с пестрым принтом и солнцезащитных очках, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.