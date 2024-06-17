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12:53, 17 июня 2024Ценности

65-летняя Мадонна показала лицо без фильтров и фотошопа

Скриншот: @madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя певица поделилась в сторис кадрами (на момент написания новости они удалены), на которых она запечатлела себя в кофте черного цвета. Она продемонстрировала крупным планом лицо с минимальным количеством макияжа и распустила волосы. При этом снимки не были обработаны инструментами фотошопа и фильтрами.

В августе прошлого года пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал возможные операции Мадонны. Врач предположил, что певица прибегала к нескольким хирургическим вмешательствам для улучшения своей внешности.

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      Мария Винар
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