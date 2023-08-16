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14:46, 16 августа 2023Ценности

Российский хирург перечислил возможные пластические операции Мадонны

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал возможные операции американской певицы Мадонны. Соответствующий комментарий публикует издание KP.RU.

По предположениям врача, 65-летняя знаменитость подвергалась нескольким хирургическим вмешательствам для улучшения своей внешности.

«Круговая пластика лица — настоящий must-have для голливудской звезды. Какая именно подтяжка была сделана, сказать не могу, но, скорее всего, применены эндоскопические методики и зональный лифтинг. Плюс у Мадонны проведена работа в области подбородочной зоны, вероятно, пластика шеи. Также подтянуты средняя часть и скулы», — перечислил он.

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Помимо этого, как считает Гогиберидзе, звезда прибегала к коррекции овала лица, а также блефаропластике (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру»). «А вот в области носа я не вижу никаких изменений. Судя по всему, Мадонна предпочитает комплексный подход к омоложению. Плюс филлеры и косметические процедуры — куда без них!» — высказался доктор.

В мае хирург Олег Ведров раскрыл секрет округлых ягодиц Филиппа Киркорова в стиле Ким Кардашьян. По словам медика, популярный российский певец мог получить такие формы благодаря пересадке жира с живота.

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    Екатерина Ештокина
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