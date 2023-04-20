Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:40, 20 апреля 2023Забота о себе

Хирург раскрыл секрет округлых ягодиц Киркорова в стиле Ким Кардашьян

Хирург Ведров: Киркоров мог получить округлые ягодицы благодаря пересадке жира с живота

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярный российский певец Филипп Киркоров мог получить округлые ягодицы благодаря пересадке жира с живота, полагает пластический хирург Олег Ведров. Секрет быстрого преображения артиста он раскрыл изданию Life.

Экспресс-способ обзавестись ягодицами в стиле американской бизнесвумен Ким Кардашьян называется липофилинг, объяснил Ведров. В ходе этой операции врачи забирают жир с проблемных зон тела и вкачивают его в область ягодиц, чтобы подкорректировать их форму и объем. Скорее всего, именно к этой процедуре прибег Филипп Киркоров, до этого открыто признавшийся, что сделал липосакцию живота с прорисовкой рельефа, считает пластический хирург.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Ягодицы артиста некоторое время могут смотреться чрезмерно округлыми, потому что при липофилинге обычно закачивается больше жира, чем необходимо, так как приживается только 70-80 процентов пересаженных тканей, отметил Ведров.

Также, по словам пластического хирурга, Киркоров мог увеличить ягодицы и изменить их форму при помощи имплантов.

Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают

Олег Ведровпластический хирург

Ранее Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах. На вопрос журналиста, естественные ли у него формы, артист ответил: «У меня все настоящее!».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Starship взорвался на четвертой минуте полета
На Украине рассказали о последствиях попытки угнать российский самолет
Желавший добиться популярности у женщин мужчина сломал ноги и нашел девушку
Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини
Российского посла вызвали в МИД Швейцарии
На Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по квартплате
Губернатор Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина
Изъятые у прибывшего в Россию украинца 40 тысяч евро попали на видео
Россиянка сделала операцию и на полвека осталась с трехкилограммовой опухолью
США выступили за здоровую конкуренцию с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.