Хирург раскрыл секрет округлых ягодиц Киркорова в стиле Ким Кардашьян

Хирург Ведров: Киркоров мог получить округлые ягодицы благодаря пересадке жира с живота

Популярный российский певец Филипп Киркоров мог получить округлые ягодицы благодаря пересадке жира с живота, полагает пластический хирург Олег Ведров. Секрет быстрого преображения артиста он раскрыл изданию Life.

Экспресс-способ обзавестись ягодицами в стиле американской бизнесвумен Ким Кардашьян называется липофилинг, объяснил Ведров. В ходе этой операции врачи забирают жир с проблемных зон тела и вкачивают его в область ягодиц, чтобы подкорректировать их форму и объем. Скорее всего, именно к этой процедуре прибег Филипп Киркоров, до этого открыто признавшийся, что сделал липосакцию живота с прорисовкой рельефа, считает пластический хирург.

Ягодицы артиста некоторое время могут смотреться чрезмерно округлыми, потому что при липофилинге обычно закачивается больше жира, чем необходимо, так как приживается только 70-80 процентов пересаженных тканей, отметил Ведров.

Также, по словам пластического хирурга, Киркоров мог увеличить ягодицы и изменить их форму при помощи имплантов.

Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают Олег Ведров пластический хирург

Ранее Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах. На вопрос журналиста, естественные ли у него формы, артист ответил: «У меня все настоящее!».