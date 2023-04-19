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11:16, 19 апреля 2023Ценности

Филипп Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах

Филипп Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах фразой «все настоящее»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров отреагировал на слухи о его накладных ягодицах фразой «все настоящее». Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) журналиста Олега Пилягина.

На размещенных кадрах певец предстал в гримерке во время примерки костюма. Так, он показал фигуру в облегающем комбинезоне. При этом артист ответил на вопрос журналиста, естественные ли у него формы. «У меня все настоящее!» — заявил Киркоров.

В свою очередь зрители усомнились в словах исполнителя, высказав свое мнение в комментариях. «Все равно поролоновая», «Конечно, поролоновые ягодицы», «Но она даже не поролоновая, а прям конкретно накладная», «Не поролоновая, а силиконовая», «Ну видно же, что не настоящая», — отметили юзеры.

В марте Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. 55-летний певец признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры. По словам артиста, его сценический образ давно нуждался в переформатировании.

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Карина Черных
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