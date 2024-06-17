Американских конгрессменов лишили курилки

Axios: американских конгрессменов-республиканцев лишили места для курения

Американских конгрессменов-республиканцев лишили укромного места, где они собирались для курения сигар и обсуждения политики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии США.

Проблема появилась в тот момент, когда республиканец Том Коул, возглавляющий ранее так называемый Комитет по правилам, занял новую должность. Его прежнее место работы было «убежищем» для него и логовом для любителей сигар, подчеркивает издание.

«Нам отчаянно нужно место, где можно курить сигары. А у меня сейчас нет и не должно быть офиса председателя», — заявил Коул, добавив, что офис Комитета по правилам был идеальным вариантом курилки.

Сменивший Коула на посту главы Комитета республиканец Майкл Берджесс, к разочарованию его однопартийцев, не поддержал ритуал курильщиков.

Для решения возникшей ситуации республиканцы решили надавить на спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Это связано с тем, что еще до появления «укромного уголка Коула» законодатели собирались на перекур на балконе спикера, однако пришедшая на этот пост Нэнси Пелоси в 2007 году не стала следовать данной традиции.

«Некоторые члены Палаты представителей предположили, что Джонсон мог бы уступить свой балкон на этаже Палаты более широкому кругу членов Палаты представителей в качестве "крыльца для курения"», — передает издание слова конгрессменов.

В сентябре республиканец Том Коул исключил помощь Украине из проекта американского бюджета, чтобы продлить финансирование правительства на 45 дней.