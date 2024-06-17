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23:49, 17 июня 2024Мир

Сын Байдена потребовал провести повторный суд по делу об оружии

Сын Байдена потребовал провести повторный суд по делу об обороте оружия
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Aaron Schwartz / Global Look Press

Сын американского президента Джо Байдена Хантер потребовал отменить обвинительный приговор в деле о нарушении правил оборота оружия и провести повторный процесс. Об этом говорится в документе, который появился в базе судебных материалов, но затем был удален, пишет РИА Новости.

Как отметила сторона защиты, окружной суд, который признал Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам, не располагал необходимыми полномочиями для формирования жюри присяжных. Адвокаты добавили, что суд слушал дело во время рассмотрения апелляции в вышестоящей инстанции.

«Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие», — подчеркнули в документе. Ходатайство удалили с сайта по просьбе защиты.

11 июня суд присяжных в городе Уилмингтон вынес вердикт по делу в отношении Хантера Байдена и признал его виновным по трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием. В частности, его обвинили в том, что в 2018 году он купил револьвер Colt Cobra 38 Special, соврав в анкете, что не употребляет наркотики, хотя на самом деле с 2015 по 2019 год страдал наркотической зависимостью.

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      Марина Совина
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