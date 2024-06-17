Билл Гейтс вложит миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

Билл Гейтс захотел вложить миллиарды долларов в атомную энергетику из-за Китая

Основатель Microsoft Билл Гейтс хочет инвестировать миллиарды долларов в проект атомной электростанции (АЭС) в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower. Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Я вложил более миллиарда, и я вложу еще миллиарды», — сказал бизнесмен.

Проект предполагает строительство АЭС, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное. Это должно обезопасить и удешевить процесс генерации. Запустить станцию в работу собираются к 2030 году.

Кроме того, пояснил Гейтс, проект позволит сконцентрировать в США как можно больше атомной энергии, чтобы лишить другие страны, например Китай, возможности создавать новое ядерное оружие.

Ранее стало известно, что Билл Гейтс продолжает тайно работать в Microsoft в области искусственного интеллекта, консультируя компанию по стратегии в области ИИ. Кроме того, он проводит обзор продуктов, участвует в подборе руководителей высокого уровня и поддерживает отношения с гендиректором разработчика ChatGPT OpenAI Сэмом Альтманом.