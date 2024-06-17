Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

Дагестанец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

Уроженец Дагестана из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине пожаловался президенту России Владимиру Путину на ущемление трудовых прав его жены в республике. Видеообращение бойца с передовой было опубликовано в группе «Мой Дербент 24» во «ВКонтакте».

На кадрах старшина Султанали Ахмедов утверждает, что его супругу пригрозили уволить из Ахтынского сельсовета. По словам военного, один из руководителей женщины оказывает на нее давление и дискриминирует.

В начале 2024 года супруга Ахмедова обратилась с жалобами в различные инстанции, в том числе в прокуратуру, которая вмешалась в ситуацию и пресекла действия одного из ее руководителей. После этого приказ об увольнении жены бойца отменили. Тем не менее женщину не восстановили в рабочих правах.

Ахмедов попросил Путина и главу Дагестана разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что на Урале двоюродную сестру участника спецоперации выдворили из России.