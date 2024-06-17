Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 17 июня 2024Россия

Родственницу бойца СВО выдворили из России и предложили ей «обнулиться»

На Урале двоюродную сестру участника СВО выдворили из России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Долгов / Фотобанк Лори

На Урале двоюродную сестру участника специальной военной операции (СВО) выдворили из России. О том, как женщина пришла в отдел полиции и вместо документов получила повестку в суд, она рассказала в видеоролике, опубликованном Telegram-каналом «Русская община ZOV».

По словам приехавшей из Казахстана женщины, она с 16 лет мечтает стать гражданкой России. «В России у меня много родственников: папа, родной брат, бабушка с дедушкой, также есть двоюродный брат, который добровольно [ушел] на СВО», — пояснила она.

Автор видео утверждает, что чиновники ввели ее в заблуждение относительно допустимых сроков пребывания в России. Когда гражданка Казахстана пришла получать справку для вида на жительство, ей вручили судебную повестку. «Сотрудница (...) уверила, что на суде меня отправят домой, в Казахстан, всего на три месяца, чтобы "обнулиться"», — пояснила она. В суде же женщину оштрафовали, предписав покинуть российскую территорию. Также ей был установлен запрет въезжать в страну сроком на пять лет.

Казахстанка попросила помочь ей в подаче жалобы. «Россию люблю всей душой, хочу туда вернуться», — добавила она.

Ранее в Самарской области потерявшего документы русского по национальности мужчину решили выслать в Узбекистан. У Германа Печатникова в России пятеро детей, его брат также имеет российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей, что подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении. Судьбой Печатникова уже заинтересовались в Госдуме.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

      Боец из зоны СВО пожаловался Путину на ущемление трудовых прав жены

      Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Подмосковья

      Анонсирована поездка Путина в Якутию

      Силовики задержали руководителя УФНС по российскому региону

      Раскрыта дата рассмотрения дела арестованной за помощь ВСУ американки

      На Украине оказались повреждены два объекта энергетики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше