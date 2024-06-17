Родственницу бойца СВО выдворили из России и предложили ей «обнулиться»

На Урале двоюродную сестру участника СВО выдворили из России

На Урале двоюродную сестру участника специальной военной операции (СВО) выдворили из России. О том, как женщина пришла в отдел полиции и вместо документов получила повестку в суд, она рассказала в видеоролике, опубликованном Telegram-каналом «Русская община ZOV».

По словам приехавшей из Казахстана женщины, она с 16 лет мечтает стать гражданкой России. «В России у меня много родственников: папа, родной брат, бабушка с дедушкой, также есть двоюродный брат, который добровольно [ушел] на СВО», — пояснила она.

Автор видео утверждает, что чиновники ввели ее в заблуждение относительно допустимых сроков пребывания в России. Когда гражданка Казахстана пришла получать справку для вида на жительство, ей вручили судебную повестку. «Сотрудница (...) уверила, что на суде меня отправят домой, в Казахстан, всего на три месяца, чтобы "обнулиться"», — пояснила она. В суде же женщину оштрафовали, предписав покинуть российскую территорию. Также ей был установлен запрет въезжать в страну сроком на пять лет.

Казахстанка попросила помочь ей в подаче жалобы. «Россию люблю всей душой, хочу туда вернуться», — добавила она.

Ранее в Самарской области потерявшего документы русского по национальности мужчину решили выслать в Узбекистан. У Германа Печатникова в России пятеро детей, его брат также имеет российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей, что подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении. Судьбой Печатникова уже заинтересовались в Госдуме.