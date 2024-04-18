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08:37, 18 апреля 2024Россия

В России потерявшего документы русского мужчину решили выслать в Узбекистан

Под Самарой русского мужчину без документов решили депортировать в Узбекистан

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самарской области русского по национальности мужчину, который 25 лет живет в России, решили выслать из страны. О принятом судом решение о депортации мужчины рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

У Германа Печатникова в России пятеро детей, его брат также имеет российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей, что подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении. «Документы потерял, попался на глаза МВД и — решение о депортации», — пояснил депутат.

Парламентарий обратился в самарский главк МВД России и попросил его руководство «не спешить» с исполнением решения суда. Матвеев также выразил надежду на обжалование решение с помощью прокуратуры и уполномоченного по правам человека.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обновить подходы к миграционной политике. В частности, глава государства указал на ситуацию, при которой «наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годам».

ЖЗЛ
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