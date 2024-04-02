Президент Путин заявил о проблеме получения соотечественниками гражданства

Президент России Владимир Путин поручил обновить подходы к миграционной политике, отметив, что некоторые соотечественники годами не могут получить гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом во время расширенного заседания коллегии МВД России. Он призвал к введению современных цифровых электронных баз биометрических данных, которых на данный момент, по его мнению, недостаточно.

«Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции, при этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами», — заявил он.

Накануне представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в России завершена подготовка законопроекта, направленного на ужесточение контроля за миграцией. Документ содержит ряд изменений в сфере миграционного законодательства, в частности, срок временного пребывания иностранных граждан на территории России сокращается до 90 дней в течение календарного года.