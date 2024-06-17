Большинство украинцев выступили против закона о мобилизации

КМИС: больше половины украинцев не поддержали закон о мобилизации

Больше половины украинцев выступили против нового закона о мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно методологии исследования, респондентов просили выразить согласие с утверждением «Я поддерживаю новый закон о мобилизации». Как показали результаты опроса, только 34 процентов респондентов согласились с таким утверждением. В то же время большинство опрошенных украинцев, 52 процента, частично или совсем не поддержали новый закон.

Кроме того, еще 14 процентов участников опроса отказывались отвечать на вопрос.

Ранее в Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации по судимости. Сообщается, что 18-летний украинец ограбил женщину, вырвав у нее кошелек с деньгами, документами и мобильным телефоном, после чего выкинул награбленное и отправился домой на общественном транспорте.