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17:21, 17 июня 2024Бывший СССР

Большинство украинцев выступили против закона о мобилизации

КМИС: больше половины украинцев не поддержали закон о мобилизации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Больше половины украинцев выступили против нового закона о мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно методологии исследования, респондентов просили выразить согласие с утверждением «Я поддерживаю новый закон о мобилизации». Как показали результаты опроса, только 34 процентов респондентов согласились с таким утверждением. В то же время большинство опрошенных украинцев, 52 процента, частично или совсем не поддержали новый закон.

Кроме того, еще 14 процентов участников опроса отказывались отвечать на вопрос.

Ранее в Одессе молодой человек ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации по судимости. Сообщается, что 18-летний украинец ограбил женщину, вырвав у нее кошелек с деньгами, документами и мобильным телефоном, после чего выкинул награбленное и отправился домой на общественном транспорте.

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      Глеб Палехов
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