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14:59, 17 июня 2024Бывший СССР

Одессит ограбил женщину для уклонения от мобилизации по судимости

Украинец ограбил женщину в Одессе для уклонения от мобилизации по судимости
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Молодой украинец ограбил женщину в Одессе для уклонения от мобилизации по судимости. Об этом сообщает в Telegram украинское издание «Страна».

Как следует из публикации, 18-летний одессит ограбил женщину, вырвав у нее кошелек с деньгами, документами и мобильным телефоном, после чего отправился домой на общественном транспорте. После задержания свой поступок он оправдал стремлением избежать службы в Вооруженных силах Украины.

Сообщается, что молодой человек арестован и помещен в следственный изолятор. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье о грабеже.

Ранее о повышении плана мобилизации в Одесской области рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский увеличил «план по отлову людей» в регионе в два раза.

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      Глеб Палехов
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