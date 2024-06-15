Стало известно об усилении мобилизации в трех областях Украины

Рогов заявил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях страны. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов заявил об усилении мобилизации в трех областях Украины и добавил, что план по отлову людей на улицах увеличен в два раза.

«По имеющейся абсолютно подтверждённой информации, режим (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской области, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области», — сообщил он.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал на четырехкратное увеличение темпов мобилизации на Украине.

