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07:55, 15 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об усилении мобилизации в трех областях Украины

Рогов заявил об усилении мобилизации в трех областях Украины в два раза
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти вдвое повысили план по мобилизации в трех областях страны. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов заявил об усилении мобилизации в трех областях Украины и добавил, что план по отлову людей на улицах увеличен в два раза.

«По имеющейся абсолютно подтверждённой информации, режим (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской области, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области», — сообщил он.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал на четырехкратное увеличение темпов мобилизации на Украине.

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      Марина Совина
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