Бывшую журналистку издания «Важные истории» заочно арестовали в России

Суд заочно арестовал экс-журналистку «Важных историй» Фомину по делу о фейках

Начало событий в новости Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ) Екатерину Фомину по делу о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Фомина обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. О ее заочном заключении под стражу ходатайствовало следствие.

Журналистка объявлена в розыск вместе с главным редактором «Важных историй» Романом Аниным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По какой именно уголовной статье обвиняется Анин, неизвестно.

