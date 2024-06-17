Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 17 июня 2024Силовые структуры

Бывшую журналистку издания «Важные истории» заочно арестовали в России

Суд заочно арестовал экс-журналистку «Важных историй» Фомину по делу о фейках
Начало событий в новости Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ) Екатерину Фомину по делу о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Фомина обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. О ее заочном заключении под стражу ходатайствовало следствие.

Журналистка объявлена в розыск вместе с главным редактором «Важных историй» Романом Аниным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По какой именно уголовной статье обвиняется Анин, неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

      В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Кредиторы отказались списать долги Украины по облигациям

      Известный ведущий попал в аварию и показал огромный синяк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше