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10:45, 17 июня 2024Силовые структуры

Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-журналистку Фомину и главреда «Важных историй» Анина
Роман Анин

Роман Анин

МВД объявило в розыск экс-журналистку издания «Важные истории» (внесено в реестр СМИ-иноагентов, издатель IStories fonds признан нежелательной организацией в РФ) Екатерину Фомину и главного редактора издания Романа Анина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает ТАСС

В отношении Фоминой возбуждено дело по статье о фейках против вооруженных сил Российской Федерации. По какой именно статье возбуждено уголовное дело в отношении Романа Анина не уточняется.

В 2021 году главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин проходил свидетелем по уголовному делу о неприкосновенности частной жизни.

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