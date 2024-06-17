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12:30, 17 июня 2024Россия

Депутат Госдумы показал «место, где не встретишь ни одного мигранта»

Депутат ГД Матвеев рассказал о походе в монастырь и чтении записок прихожан

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев записал видео в монастыре и рассказал о порученной ему там работе. Соответствующую запись парламентарий разместил в Telegram.

В начале видео Матвеев называет церковь местом, «где не встретишь ни одного мигранта».

По словам депутата, священник позвал его и еще нескольких мужчин в алтарь. Затем монах попросил Матвеева читать записки прихожан во время служения. В одном из посланий содержалась просьба о здравии некоего «президента Владимира».

«Видимо, Господь увидел, что я на выходных не тем занят и придумал для меня такое вот послушание», — предположил Матвеев.

Ранее Матвеев показал исламизированные варианты сказок «Репка», «Колобок» и «Теремок», которые получили оформление в соответствии с мусульманской традицией. В связи с этим депутат задался вопросом халяльности колобка и поинтересовался, почему детям мигрантов не подходят сказки в их изначальном виде.

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      Алан Босиков
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