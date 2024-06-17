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11:40, 17 июня 2024Из жизни

Девушка поймала огромную рыбу и побила 43-летний рекорд

В США девушка поймала каранкса весом 15,2 килограмма и побила рекорд 1981 года

Фото: Georgia Department of Natural Resources

В США 21-летняя жительница штата Джорджия поймала большого каранкса весом 15,2 килограмма и установила новый рекорд среди женщин. Об этом сообщает CBS News.

Удача улыбнулась Лорен Харден из города Сент-Мэрис. Девушка поймала огромную рыбу на острове Камберленд в Атлантическом океане у побережья Джорджии 24 мая. Она побила предыдущий рекорд штата по ловле большого каранкса среди женщин, который был установлен 43 года назад. В 1981-м Энн Аллен поймала представителя этого вида весом 13,8 килограмма.

«Это важная промысловая рыба, однако она популярна и среди рыболовов-спортсменов благодаря своей силе, скорости и боевитости», — сказали представители океанариума штата. Там также отметили, что в океане каранксы могут достигать веса почти 32 килограммов.

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CBS News отмечает, что рекорд по ловле этой рыбы среди мужчин составляет 17,4 килограмма и был установлен в августе 2001 года Лексом Бэйзмором.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель США поймал крупного белого американского лаврака и установил новый рекорд штата Пенсильвания. Его улов весил 992,2 грамма.

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      Никита Савин
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