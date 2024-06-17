Среда обитания
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13:13, 17 июня 2024Среда обитания

Диетолог назвала способ сделать воду максимально полезной

Диетолог Писарева призвала добавлять в воду фрукты и специи

Фото: Unsplash

Воду можно пить как в чистом виде, так и в сочетании с фруктами или специями — это усилит ее полезные свойства. О том, что лучше всего добавлять в воду, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт объяснила, что, если к воде добавить какие-либо продукты, она автоматически перенимает на себя их свойства. Так, если добавить лимон, жидкость будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет.

Чтобы повысить защиту организма, воду следует смешать с куркумой. Специя будет дополнительно стимулировать иммунитет и оказывать противовоспалительное действие. Диетолог также рекомендовала добавить в воду хлорофилл — пигмент, который окрашивает растения в зеленый цвет. Он очищает организм, помогает выводить токсины и вредные вещества из кишечника человека.

Ранее россиянам рассказали, что миндаль помогает защитить организм человека от развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам биолога Александра Созыкина, в день следует съедать 10-16 орехов.

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      Мария Черкасова
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