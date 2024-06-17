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09:45, 17 июня 2024Бывший СССР

Эстония построит радарные станции на границе с Россией на месте памятников

Эстония построит радарные станции на берегу Нарвы на месте советских памятников

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии планируют построить радиостанции на берегу реки Нарвы на границе с Россией на месте снесенных советских памятников, передает портал ERR.

Одна из радарных станций строится на месте памятника «Три штыка», снесенного в 2022 году. Вторая станция мониторинга будет находиться на месте постамента памятника «Танк Т-34». Отмечается, что вся граница длиной в 76 километров будет покрыта радарами полностью в течение нескольких лет.

Ранее стало известно, что Эстония будет закрывать ночью контрольно-пропускной пункт (КПП) Койдула на границе с Россией с 1 июля. «Согласно проекту решения правительства, пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдуле начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05:30 до 21:30», — говорилось в материале ERR.

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      Валентин Карант
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