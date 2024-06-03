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12:27, 3 июня 2024Бывший СССР

Эстония начала строить станции мониторинга на границе с Россией

В Эстонии построят пять станций мониторинга у реки Нарвы рядом с границей РФ

Фото: Guo Chunju / Globallookpress.com

Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал строительство пяти станций мониторинга у реки Нарвы вблизи российской границы. Об этом сообщает телерадиовещательная компания страны ERR.

Первые станции будут готовы осенью. В ближайшие годы будут построены еще 14 станций мониторинга, чтобы пограничники могли видеть все, что происходит на реке.

Строительство всех объектов обойдется в 14 миллионов евро (более 1,3 миллиарда рублей) и еще столько же понадобится для разработки системы обнаружения дронов на восточной границе.

Ранее в Эстонии пожаловались на нехватку средств для системы слежки за беспилотниками. Она должна обладать радарами, которые будут способны засекать пуски дронов с территории России.

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      Илья Таксюр
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