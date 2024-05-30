В Эстонии пожаловались на нехватку средств для системы слежки за дронами

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: у республики нет средств на систему слежки за БПЛА

Из-за проблем с согласованием дополнительного бюджета правительство Эстонии не нашло средств на создание системы слежки за враждебными беспилотными летальными аппаратами (БПЛА). На нехватку финансирования в интервью для портала ERR.ee пожаловался глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.

«Мы можем начать создавать эту систему наблюдения уже сегодня; мы готовы это сделать. Однако когда дело доходит до систем, способных уничтожать беспилотники, нет ни одной существующей технологии или проекта, которые мы могли бы просто профинансировать», — заявил глава ведомства.

Он добавил, что подобная система должна обладать радарами, которые будут способны засекать пуски дронов с территории России.

Ранее российские военные рассказали о применении БПЛА с использованием оптоволокна. По словам российского оператора дронов с позывным Амур, такие беспилотники обходят все имеющиеся у Вооруженных сил Украины средства радиоэлектронной борьбы.