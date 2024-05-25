Российские военные рассказали о применении БПЛА с использованием оптоволокна

RT: ВС России применили на фронте БПЛА с использованием оптоволокна

Вооруженные силы (ВС) России применили на фронте БПЛА с использованием оптоволоконных технологий. Об этом заявил оператор БПЛА ВС России с позывным Амур, передает RT в своем Telegram-канале.

Амур рассказал об использовании дронов с регулятором частот для пересечения линии фронта. По его словам, такие беспилотники обходят все имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Мы взлетаем на одной частоте, нас задавили — мы переходим на следующую», — рассказал оператор БПЛА. Также он рассказал о практической полной неуязвимости используемых ВС России БПЛА Supercam.

Ранее боец ВСУ и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде» заявил об отставании Украины от России в сфере РЭБ. Он отметил, что украинской промышленности еще только предстоит достичь уровня России в этой сфере.