Боец ВСУ заявил об отставании Украины от России в сфере РЭБ

Боец ВСУ Синицын: Украина отстает от России в сфере РЭБ

Украина отстает от России в сфере радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтер Роман Синицын в интервью «Украинской правде».

Синицын прокомментировал ситуацию со средствами РЭБ и РЭР на фронте. Он отметил, что украинской промышленности еще только предстоит достичь уровня России в этой сфере.

«Они и были сильны в этом. У них много комплексов, серьезная концентрация на линии фронта — я это говорю как человек, которого это беспокоит», — подчеркнул украинский боец.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа европейских разведчиков предрекло нарастание превосходства России на Украине. Как отмечается, преимущество российских войск будет постепенно нарастать при бездействии стран Запада.