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15:31, 20 мая 2024Мир

На Западе предрекли нарастание превосходства России на Украине

WSJ: Превосходство России на Украине будет нарастать при бездействии Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Превосходство российских войск на Украине будет постепенно нарастать при бездействии стран Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа европейских разведчиков.

«Российское военное превосходство продолжит возрастать, "если западные страны быстро не активизируются"», — сообщает издание, передавая слова источника.

По информации разведчиков, Россия якобы допускает конфликт с НАТО в течение ближайших десяти лет и планирует к 2026 году нарастить численность регулярных войск до 1,5 миллиона человек.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет представлять для НАТО угрозу даже после окончания боевых действий на Украине, так как она сосредоточится на наращивании численности своих войск.

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      Елизавета Мытарева
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