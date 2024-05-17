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18:07, 17 мая 2024Мир

В НАТО предрекли угрозу от России после окончания украинского конфликта

Главком НАТО Каволи: Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия останется угрозой для НАТО после окончания украинского конфликта. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает РИА Новости.

«Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой"», — заявил Каволи.

Он отметил, что Россия продолжит нести опасность для Североатлантического альянса вне зависимости от итогов конфликта на Украине. Главком выразил мнение, что в будущем Россия будет представлять собой крупную силу, «которой будут руководить все те же люди».

Каволи предупредил, что в ближайшие годы Россия сосредоточится на наращивании численности своих войск, и «она уже объявила о таких планах». Военный добавил, что Россия увеличила свое военное производство.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что европейские страны стали слабыми и расколотыми из-за угрозы со стороны России.

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