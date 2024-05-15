Экс-генсек НАТО назвал Европу ослабшей и разделенной из-за России

Экс-генсек НАТО Расмуссен: угроза со стороны России ослабила и разделила Европу

Страны Европы стали слабыми и расколотыми перед якобы угрозой со стороны России. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу inews.

«Страны Европы слишком медлительные, слишком слабые, слишком уклончивые. Мы дали Украине то, что необходимо для выживания, но не для победы. Европа слишком разделена перед лицом России», — отметил экс-генсек.

Расмуссен отметил, что потенциальная победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать «большим вызовом» для Североатлантического альянса, что негативно скажется на координации действий Запада в помощи Украине. Он добавил, что Украину необходимо пригласить в альянс в ходе саммита НАТО в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приближении Украины к НАТО благодаря действиям США. Об этом он рассказал в ходе своего неожиданного визита в Киев 14 мая.