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16:22, 17 июня 2024Мир

Французы предпочли Макрону его главную соперницу на выборах

Ifop: за партию Ле Пен намерены голосовать 35 % французов, а за Макрона — 19 %

Фото: Ana Beltran / Reuters

За правую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен намерены голосовать 35 процентов французов, в то время как за правящую коалицию президента Франции Эммануэля Макрона планируют отдать голос только 19 процентов опрошенных, следует из результатов опроса Ifop.

«"Национальное объединение" лидирует (35 процентов намерены голосовать). (...) Президентское большинство, похоже, находится в затруднительном положении (19 процентов намерены голосовать)», — говорится в результатах опроса.

Второе место, после соперницы Макрона Ле Пен, заняли Объединенные левые, которых предпочли 26 процентов респондентов.

11 июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не рассматривает отставку со своего поста, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов.

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      Лина Пивоварова
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