Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

Макрон: отставка с президентского поста не рассматривается

Президент Франции Эммануэль Макрон не рассматривает отставку со своего поста, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Об этом передает газета Le Figaro.

«Партия "Национальное объединение" не пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», — заявил французский лидер.

Таким образом он прокомментировал выборы в Европейский парламент (ЕП), в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии (ЕК). По итогам голосования во Франции порядка 32 процентов голосов набрало «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В ответ на итоги выборов Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй — 7 июля. Он также принял отставку правительства своей партии «Возрождение» под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.

Ранее радиостанция Europe1 сообщила, что Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европарламент в ходе которых победили правые силы.