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15:27, 17 июня 2024Россия

Генерал армии раскрыл причину беспрепятственного отъезда Чубайса из России

Генерал Куликов: Чубайс смог уехать из страны, так как был в клане непотопляемых

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие перебежчики, которые стояли у власти в 1990-е годы, смогли беспрепятственно покинуть Россию, так как состояли в клане непотопляемых. Об этом в эфире программы «Царьград. Главное» заявил бывший министр внутренних дел генерал армии Анатолий Куликов.

По его словам, представители либеральной элиты 90-х годов сумели выйти сухими из воды после приватизации и других экономических преступлений, которые ударили по доверию граждан страны и по самой государственности России.

Куликов напомнил, что Чубайс в разное время работал в правительстве, в Администрации президента страны, а также в госкорпорации «Роснано». После начала специальной военной операции на Украине он бежал из России, причем сделал это совершенно беспрепятственно. Все дело в том, что политик состоял в «клане непотопляемых».

«Это группа либералов-экономистов, которые были заточены и строго подготовлены заранее, чтобы в корне изменить нашу страну, провозгласить принцип экономического существования России, основанный исключительно на частной собственности», — пояснил генерал армии.

Он не исключил, что представителям элиты 1990-х годов дали определенные гарантии, которые и позволили им покинуть Россию.

Ранее генерал Куликов сообщил о том, что взгляды Анатолия Чубайса серьезно изменились за время его пребывания в США. Он допустил, что над восприятием экс-главы «Роснано» могли поработать западные специалисты.

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      Наталья Анисеева
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