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14:44, 17 июня 2024Силовые структуры

Экс-генерал СКР Музраев решил оспорить приговор за теракт с поджогом дома губернатора

Экс-глава волгоградского СУ СКР Музраев решил оспорить приговор за теракт

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Бывший глава следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев, осужденный по делу о теракте, решил оспорить приговор и подал кассационную жалобу. Об этом сообщает ТАСС.

Музраев и его защита настаивают на невиновности осужденного. Ранее такую же жалобу подал его адвокат Андрей Грохотов.

В марте 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Музраева к 20 годам лишения свободы за организацию теракта после неудачного поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Его лишили специального звания генерал-лейтенант юстиции и государственных наград. Музраев признан виновным по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ.

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