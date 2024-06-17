Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на неравную конкуренцию

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: условия у китайского автопрома на рынке РФ выгоднее

Российские и китайские автопроизводители находятся в неравных условиях на рынке РФ. Об этом в интервью РИА Новости президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, все меры поддержки отрасли должны быть сосредоточены на производстве высоколокализованной продукции — не только Lada, но и других брендов, в том числе из КНР. Глава компании привел в пример компанию Haval, которая активно идет по пути локализации. «Молодцы, мы рады такой конкуренции», — заявил Соколов.

«Но когда мы конкурируем с прикручиванием шильдиков и колес, я могу ответственно заявить, что мы находимся в неравных конкурентных условиях», — пожаловался он. Президент «АвтоВАЗа» объяснил, что условия у китайского автопрома выгоднее. Одним из факторов является более низкая стоимость автокомпонентов, что связано с большой разницей в размерах автомобильных рынков России и КНР — цена одной и той же детали, производимой на рынок 30 миллионов и 500 тысяч машин абсолютно разная.

К тому же, ключевая ставка в Китае не превышает четырех процентов, а компании страны не находятся под серьезным санкционным давлением, как в России, продолжил Соколов. Именно поэтому автобренды из КНР могут предоставлять россиянам большие скидки, что является «очень опасным сигналом», так как китайские марки заходят в ценовой сегмент «АвтоВАЗа».

Глава компании-производителя назвал одной из эффективных мер поддержки госзакупки. Однако он посетовал, что в утвержденном перечне находятся модели иностранных марок Kaiyi, Citroen и Hyundai. Соколов призвал называть вещи своими именами и не считать автомобиль с прикрученным в России шильдиком отечественным.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы производства автомобилей Lada в России увеличились на 61 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня примерно в 195 тысяч единиц. При этом в начале июня 2024 года в России выпустили 200-тысячный автомобиль Lada.