Производство Lada резко выросло

«АвтоВАЗ» нарастил производство Lada на 61 процент в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы производства автомобилей Lada в России увеличились на 61 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня примерно в 195 тысяч единиц. Об этом заявил глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил глава компании, речь идет о выпуске на производственных площадках концерна, включая конвейеры в Ижевске и Тольятти. При этом в начале июня 2024 года в России выпустили 200-тысячный автомобиль Lada. Эта машина сошла с конвейера в Тольятти, пояснил Соколов.

Он добавил, что на фоне роста выпуска автомобилей в «АвтоВАЗе» повысили в пределах 5 процентов собственный прогноз по российскому рынку легковых и легких коммерческих автомобилей в 2024 году. Обновленная оценка концерна составляет порядка 1,155 миллиона машин. Соколов объяснил пересмотр прогноза рядом факторов, включая рост заработной платы и оборонзаказа. «Для производителей, особенно отечественных, это очень хорошо», — резюмировал он.

Ранее глава «АвтоВАЗа» анонсировал начало продаж Lada в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2024 году. Российские машины будут представлены в местном дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае. Сейчас, как уточнил Соколов, проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ. Эти процессы займут продолжительное время, заключил он.