Глава МАГАТЭ оценил уровень сотрудничества с Россией

Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в создании ядерного порядка

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с «Известиями» оценил уровень сотрудничества с Россией относительно конфликта на Украине и работы атомных станций.

Он назвал Россию ведущей ядерной державой, «Росатом» — поставщиком номер один в мире. «Как мы уже говорили, «Росатом» присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта», — сказал он.

По его словам, несмотря на все эти трудности, Россия принимала в создании ядерного порядка. Гросси отметил, что это сотрудничество прочное и будет продолжаться.

«Что касается ситуации на Украине, то это очень деликатный вопрос. Я могу сказать, что мы подходим к нему со взаимным уважением и профессионализмом. И это очень важно», — добавил он.

Ранее Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скомпрометирован на Запорожской АЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.