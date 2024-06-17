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07:02, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Илон Маск сделал пугающее предсказание

Маск: в будущем у людей вместо телефонов будут мозговые импланты

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В будущем люди для связи между собой вместо телефонов будут использовать мозговые импланты. Такое пугающее предсказание сделал бизнесмен Илон Маск в социальной сети X.

Владелец компаний SpaceX и Tesla отреагировал на пост шуточного аккаунта Not Elon Musk. Автор спросил, будет ли Маск устанавливать себе имплант, который позволит управлять новым телефоном силой мысли.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — ответил Маск.

В конце мая принадлежащий миллиардеру Илону Маску стартап Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. Исследование чипированных фирма намерена начать в 2026 году.

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      Евгений Силаев
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