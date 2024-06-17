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14:27, 17 июня 2024Экономика

Комитет Госдумы одобрил закон о повышении налога на прибыль бизнеса

Комитет ГД одобрил законопроект о повышении налога на прибыль компаний до 25%
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о повышении налога на прибыль бизнеса. Сообщается, что нижней палате российского парламента рекомендовано в первом чтении принять поправки в Налоговый кодекс РФ, пишет ТАСС.

Документ предполагает рост налога на прибыль организаций с 20 до 25 процентов. Планируется, что рассмотрение законопроекта Думой состоится 20 июня. Ожидаемые дополнительные поступления в бюджет от роста налога в 2025 году — около 1,6 триллиона рублей.

В сопроводительных материалах к закону отмечается, что увеличить налоговую ставку на прибыль компаний предлагается «в условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки». При этом существующие преференциальные механизмы будут сохранены.

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Изменения в налоговое законодательство вводят федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволит снизить ставку налога на прибыль на капитальные расходы, произведенные в рамках включенных в соответствующий перечень инвестиционных проектов. Также предлагается увеличить повышающие коэффициенты в отношении расходов на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). При этом получить вычет не смогут, в том числе, иностранные организации и компании, производящие ряд подакцизных товаров.

Кроме того, документ устанавливает понятие дробление бизнеса и предлагает налоговую амнистию за 2022-2024 годы для тех, кто добровольно откажется от таких схем и «выйдет из тени».

Увеличить ставку налога на прибыль предложило ранее Министерство финансов России. При этом ведомство указало на необходимость сохранения так называемой «дедушкиной оговорки» — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть, если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили там.

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