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14:54, 17 июня 2024Ценности

Конор Макгрегор показал новую стрижку и удивил фанатов

Фото: @thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор показал новую стрижку на новом фото и удивил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летний спортсмен поделился серией снимков, на которых он запечатлен со своим младшим сыном Маком. Так, экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе предстал перед камерой в сером худи, спортивных шортах, белых носках и коричневых мокасинах, оформленных белом мехом. При этом он надел массивные солнцезащитные очки и продемонстрировал новый имидж. На размещенных кадрах видно, что Макгрегор побрился налысо.

Многие поклонники оценили преображение знаменитости в комментариях под постом. «Лысый Макгрегор вернулся», «Почему ты лысый?», «Что ты сделал с волосами?», «Он опять лысый. Значит, будет лучше драться», «Король возвращается», — высказывались они.

В мае российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан». Тогда артист опубликовал снимок, на котором он был запечатлен с осветленными волосами.

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      Мария Винар
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