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12:45, 17 июня 2024Экономика

Названа цена самой доступной квартиры с видом на Кремль

Skolkovo Realty: самая бюджетная квартира с видом на Кремль обойдется в ₽20 млн
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Самое доступное жилье с видом на Кремль обойдется в 20,4 миллиона рублей. Рынок столичной недвижимости проанализировали в Skolkovo Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров на 14-м этаже 25-этажного дома. Объект экспонируется на территории Юго-Восточного округа столицы. Самая дорогая квартира выставлена в районе Якиманка. Жилплощадь составляет 355 «квадратов» и оценивается в 538 миллионов рублей.

Расстояние до ближайшей к Красной площади квартиры — 250 метров. Бюджет покупки составляет 120 миллионов рублей. Это двухкомнатные апартаменты площадью 75 квадратных метров.

По состоянию на май, согласно подсчетам компании, в Москве продается 55,2 тысячи готовых квартир, 35 из них могут похвастаться видом на Спасскую башню. За год предложение пополнилось еще четырьмя подобными лотами. Самым урожайным на такие квартиры был сентябрь 2021-го — тогда в продаже находилось 36 объектов.

Ранее эксперты назвали стоимость аренды самой дорогой квартиры во всем мегаполисе. Ставка за месяц проживания в шестикомнатной квартире в Хамовниках достигает 2,6 миллиона рублей в месяц.

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      Виктория Клабукова
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