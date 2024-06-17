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14:10, 17 июня 2024Россия

Летящий над российским регионом беспилотник сняли на видео

Опубликовано видео с летящим над Воронежской областью беспилотником

Летящий над Воронежской областью беспилотник сняли на видео. Снятую очевидцем запись опубликовало сетевое издание «Воронеж Онлайн».

На кадрах видно летательный аппарат на фоне чистого неба.

Автор ролика уточнил, что он был снят около 4:00 мск. Ночью власти региона предупредили жителей об угрозе атаки БПЛА. Позже появились данные об уничтожении двух беспилотников над Воронежской областью.

Всего в ночь на 17 июня украинские войска атаковали три региона России. Кроме Воронежской, под ударом оказались Белгородская и Липецкая области. Минобороны России сообщило об уничтожении шести дронов над этими регионами.

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      Алан Босиков
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