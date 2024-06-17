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07:19, 17 июня 2024Россия

ВСУ за ночь выпустили шесть беспилотников по трем регионам России

МО РФ: сбиты шесть дронов над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на понедельник, 17 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что всего над Россией было сбито шесть беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили один дрон над Белгородской областью, два — над Воронежской, три — над Липецкой.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей попытки удара.

О сбитых ночью беспилотниках ранее сообщали руководители регионов. Так, воронежский губернатор Александр Гусев отчитался о двух сбитых летательных аппаратах во время объявления режима ракетной опасности. Липецкий губернатор Игорь Артамонов также сообщил о четырех перехваченных беспилотниках.

Вечером в воскресенье, 16 июня, беспилотник сбили в небе над Краснодарским краем. Цель удалось поразить силами ПВО, о пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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