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22:51, 16 июня 2024Россия

ПВО пресекли атаку беспилотника на российский регион

МО РФ: в Краснодарском крае пресечена попытка теракта с использованием БПЛА ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В Краснодарском крае удалось пресечь попытку террористической атаки, которую предприняли с использованием беспилотника Вооруженные силы Украины. Об инциденте в российском регионе сообщили в Минобороны РФ.

Около 22:00 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский дрон в небе над регионом.

Ранее сообщалось, что несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие, а в селе Вязовое Краснояружского района БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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      Александра Синицына
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