ПВО пресекли атаку беспилотника на российский регион

МО РФ: в Краснодарском крае пресечена попытка теракта с использованием БПЛА ВСУ

В Краснодарском крае удалось пресечь попытку террористической атаки, которую предприняли с использованием беспилотника Вооруженные силы Украины. Об инциденте в российском регионе сообщили в Минобороны РФ.

Около 22:00 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский дрон в небе над регионом.

Ранее сообщалось, что несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие, а в селе Вязовое Краснояружского района БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.