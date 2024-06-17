Лидеры стран ЕС поддержат переизбрание главы Еврокомиссии

FT: лидеры стран ЕС поддержат возможное переизбрание главы ЕК фон дер Ляйен

Лидеры стран Евросоюза поддержат возможное переизбрание главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Никто не обсуждает какой-либо другой результат. Для нее жребий брошен», — рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Главы 27 стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС), планируют «оказать политическую поддержку» сохранению фон дер Ляйен на своем посту во время неформального ужина вечером 17 июня в Брюсселе, отмечает газета. Во время этого же мероприятия будут обсуждаться кандидатуры на пост главы Европейского совета, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее издание Politico сообщило, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, являющиеся главными кандидатами на высшие посты ЕС, остаются объектами продолжающихся расследований. В частности, фон дер Ляйен обвиняется в коррупции.